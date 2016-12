13-Jährige in Eckel ausgeraubt

thl. Rosengarten. Wie die Polizei jetzt mitteilt, kam es bereits am Freitag, 18. November, morgens gegen 8.35 Uhr, in der Straße "An den Holzöfen" in Eckel zu einem Raub. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen näherte sich ein unbekannter Täter einer 13-Jährigen, die sich auf dem Schulweg befand, von hinten, stieß sie zu Boden und entwendete ihr aus ihrer Jacke Bargeld. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung Buchholzer Straße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, wirkt eher jünger, kräftige Schultern, dunkel gekleidet (schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe), Kapuze über dem Kopf.

Die Polizei fragt: "Wer hat zur o.g. Zeit (es war bereits hell) in Tatortnähe eine wie oben beschriebene Person gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte direkt an die Polizeidienststelle in Seevetal unter Tel. 04105 - 6200.