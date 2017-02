5er BMW nachts geklaut

thl. Tostedt. Ein 5er BMW mit dem Kennzeichen WL-VM 1507 ist in der Nacht zu Dienstag von Unbekannten gestohlen worden. Der schwarze Wagen, dessen Wert auf rund 10.000 Euro geschätzt wird, wurde am Montag, gegen 17.30 Uhr an der Todtglüsinger Straße abgestellt. Am Dienstag, gegen 4 Uhr morgens, bemerkte der Halter dessen Fehlen.