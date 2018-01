Ältere Frau wurde in Buchholz Handtasche geraubt

ce. Buchholz. Zu einem Straßenraub kam es am Freitagabend in Buchholz. Einer älteren Frau wurde beim Aufschließen ihrer Haustür in der Schützenstraße von einem Unbekannten die Handtasche entrissen. Sie versuchte noch, dem Täter hinterherzulaufen, stürzte dabei jedoch. Zeugen des Vorfalls melden sich unter Tel. 04181 - 2850 bei der Polizei Buchholz.