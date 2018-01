Alarmanlage vertreibt Täter

thl. Winsen. Diebe versuchten am Dienstag gegen 18 Uhr in ein Haus im Luhdorfer Waldweg einzubrechen. Dazu hebelten sie an einem Fenster. Die auslösende Alarmanlage führte dann zum Abbruch des Vorhabens, so dass die Täter unerkannt ohne Beute flüchteten.