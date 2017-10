Alarmanlage vertrieb Einbrecher

thl. Salzhausen. Am Donnerstag gegen 2.50 Uhr wollten Diebe in den Edeka-Markt an der Straße Alte Baumschule einbrechen. Die Täter hatten hierzu das Dach erklommen und einige Ziegel aus der Dacheindeckung entfernt. Als die Täter dann versuchten, durch die Zwischendecke in den Verkaufsraum des Marktes zu gelangen, lösten sie den Alarm aus und flüchteten, noch bevor sie den Markt überhaupt betreten konnten. Es blieb bei Sachschaden.

Zeugen die verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor dem Edeka Markt beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04181 - 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.