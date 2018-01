Altkleidercontainer angezündet

thl. Buchholz. Unbekannte haben am Montag, kurz nach Mitternacht, einen Altkleidercontainer an der Sprötzer Bahnhofstraße angezündet. Gegen 0.15 Uhr bemerkte ein Zeuge den brennenden Container am Park&Ride-Parkplatz nahe des Bahnhofs und alarmierte die Feuerwehr. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.