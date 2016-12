An Regenrinne hochgeklettert

thl. Winsen. Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Straße Große Gänseweide eingebrochen. Die Täter waren an einer Regenrinne auf den Balkon im ersten Obergeschoss geklettert und hatten dort ein Fenster aufgebrochen. Sie durchwühlten die gesamte Wohnung. Was sie dabei alles stahlen, ist noch unbekannt. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.