Anhänger und Jetski entwendet

th. Elbmarsch. Am Mittwochmorgen gegen 0.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Bütlinger Straße einen Anhänger. Dieser ist eine Spezialanfertigung zum Transport von Fahrzeugen und daher mit Auffahrrampen und einer Seilwinde ausgerüstet. Zum Zeitpunkt des Entwendens trug der Anhänger die Kennzeichen WL - UG 363.

In der gleichen Nacht wurden von einem Grundstück in Drage ein Jetski der Marke "Seadoo" entwendet. Dieser befand sich auf einem Bootstrailer. Das Wassermotorrad hat einen Wert von 9.000 Euro. Nicht auszuschließen ist, dass der in Tespe entwendete Anhänger zum Abtransport des Jetskis genutzt wurde.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Tel. 04171 - 7960.