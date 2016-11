Anhaltende Einbruchszahlen

(thl). Auch an dem vergangenen Wochenende wurde im Landkreis wieder in Privathäuser, Fahrzeuge und Firmen eingebrochen. Daher wird die Öffentlichkeit von der Polizei weiterhin darum gebeten, ihre Umgebung aufmerksam zu beobachten und ungewöhnliche Fahrzeuge oder Personen in ihrem Umfeld unter Tel. 110 zu melden.