Arbeitsmaschinen gestohlen

thl. Otter. Auf einem Baugrundstück an der Tostedter Straße trieben Diebe in der Nacht zu Dienstag ihr Unwesen. Die Täter brachen zwei Baucontainer auf dem Gelände auf. Hieraus entwendeten sind sie diverse Baumaschinen und Arbeitsgeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel. 04182 - 28000.