Armbanduhr geraubt

thl. Seevetal. Am Mittwochabend gegen 22 Uhr wurde eine 29-jährige Frau überfallen und beraubt. Die Frau hielt sich im Bereich der zum Haus gehörenden Garage in Waldesruh auf, als plötzlich drei Täter auf die Frau zustürmten. Unter Androhung von Gewalt übergab die Frau ihre hochwertige Armbanduhr an die Täter, welche im Anschluss flüchteten. Zwei der drei Täter waren etwa 180 cm groß. Der Dritte war nach Angaben des Opfers etwas kleiner. Alle trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Bekleidung und waren maskiert. Die Polizei fahndete mit insgesamt neun Streifenwagen nach den Flüchtigen. Auch ein zusätzlich eingesetzter Polizeihund, konnte die Täter nicht aufspüren.