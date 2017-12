Armbanduhren erbeutet

thl. Bendestorf. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18.10 Uhr und 18.50 Uhr, nutzten Diebe die kurzfristige Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses am Itzenbütteler Mühlenweg aus. Die Täter warfen eine Fensterscheibe mit einem Stein ein und öffneten den Fensterflügel. Im Anschluss betraten sie die Wohnräume und durchsuchten mehrere Zimmer. Die Täter erbeuteten mehrere hochwertige Armbanduhren und verschwanden unbemerkt wieder, bevor die Bewohner zurückkehrten. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, die in der kurzen Zeit zwischen 18 und 19 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Itzenbütteler Mühlenwegs gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 - 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.