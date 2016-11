Asylbewerber angefahren und schwer verletzt

thl. Winsen. Am Mittwoch gegen 10 Uhr wurde die Polizei zu einem verletzten Flüchtling in die Flüchtlingsunterkunft am Scharmbecker Weg gerufen. Vor Ort wurde ein 26-jähriger Mann aus Pakistan mit schweren Verletzungen am Kopf und an Beinen angetroffen. Er wurde von Rettungssanitätern versorgt. Sein Zustand verschlechterte sich zunehmend. Er war vor Ort nicht mehr ansprechbar. Gegenüber einem Mitarbeiter der Unterkunft gab er zuvor noch an, dass es zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr zu einem Zusammenstoß seines silberschwarzen Fahrrads mit einem Pkw gekommen sei. Die

Unfallörtlichkeit konnte er nicht genau benennen, er nannte hierzu lediglich Famila. Die Polizei geht daher davon aus, dass der Unfall entweder auf dem Famila-Parkplatz oder dem Überweg vom Famila zum Scharmbecker Weg auf der Hansestraße stattgefunden hat. Jetzt suchen die Beamten Zeugen. Hinweise an Tel. 04171 - 7960.