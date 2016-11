Audi A5 in Meckelfeld gestohlen

thl. Meckelfeld. Am Sonntag zwischen 0.30 und 9.30 Uhr haben Unbekannte in der Straße Hillenring einen grau-metallic farbenen Audi A5 (Kennzeichen: HH - JH 1438) gestohlen. Der Wagen am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus und hat einen Wert von rund 20.000 Euro.