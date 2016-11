Audi A6 nachts geklaut

thl. Fleestedt. Einen Audi A6 im Wert von rund 11.500 Euro haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch von einem Parkplatz am Fichtenweg gestohlen. In dem silbernen Pkw (Kennzeichen: WL - BS 1410) befanden sich zudem neben Bargeld auch noch diverse Papiere und Ausweise.