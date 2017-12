Auf eisglatter Fahrbahn in den Graben gerutscht

Zu einem gemeldeten Lkw-Unfall auf der A7 wurden in der Nacht zu Montag, um kurz vor Mitternacht, die Feuerwehren aus Brackel und Ohlendorf sowie die Rüstwagen aus Jesteburg und Maschen alarmiert. Zwischen den Anschlussstellen Thieshope und Garlstorf war auf spiegelglatter Fahrbahn ein Lkw von der Straße abgekommen und in den Seitengraben gerutscht.Der Lkw kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die schnell am Einsatzort eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr konnten den verletzten Fahrer zügig durch das Öffnen der Windschutzscheibe befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Die beiden rechten Fahrstreifen mussten während des Einsatzes gesperrt werden. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte kam es allerdings zu keinem nennenswerten Rückstau.Einen weiteren Lkw-Unfall gab es am Samstagmittag auf der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf. Aus noch ungeklärter Ursache war der Sattelzug in den Graben gefahren. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.