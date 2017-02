Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

thl. Winsen. Eine 44-jährige Frau hat am Donnerstag, gegen 7.35 Uhr, einen Auffahrunfall auf der Luhdorfer Straße verursacht. Die Frau war in Richtung Luhdorf unterwegs, als sie an der Kreuzung Ilmer Moorweg die vor der roten Ampel haltenden Autos zu spät erkannte. Trotz einer

Vollbremsung fuhr die Frau auf den VW Polo einer 28-Jährigen auf. Dieser wurde auf den VW Fox einer 18-jährigen Frau geschoben. Dieser wiederum prallte noch gegen den davor stehenden VW Passat einer 28-Jährigen Fahrerin. Glücklicherweise blieben alle vier Frauen

unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 7.500 Euro.