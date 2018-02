Aufmerksamer Nachbar verhindert Schlimmeres

thl. Seevetal. Am Samstagabend vergaß ein Bewohner (43) eines Mehrfamilienhauses sein Essen auf dem Herd und ging schlafen. Sein aufmerksamer Nachbar (88) hörte den Rauchmelder, so dass er die Feuerwehr informierte. Diese musste die Wohnungstür gewaltsam öffnen, da der Bewohner auf Klingeln nicht öffnete. Die verrauchte Wohnung konnte gelüftet werden. Der Bewohner wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, welches er am Abend aber wieder verlassen konnte.