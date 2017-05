Auto rollte in Buchholz in Schaufenster

thl. Buchholz. Ein 40-jähriger Mann hatte am Montag gegen 11.15 Uhr seinen Renault-Kleintransporter an der Straße Am Radeland auf einem Parkplatz abgestellt. Dabei vergaß er aber offenbar, die Handbremse anzuziehen. Der Wagen setzte sich auf dem leicht abschüssigen Gelände in Bewegung und rollte rückwärts über die Straße. Auf der anderen Straßenseite überrollte der Transporter einen Verkehrspoller und prallte in die Schaufensterfront eines Versicherungsbüros. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 3.000 Euro.