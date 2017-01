Autoaufbrecher durch Videoaufzeichnung überführt

thl. Winsen. Am Freitagnachmittag schlug ein bis dato Unbekannter im Theodor-Storm-Weg die Scheibe eines geparkten Transporters ein und entwendete ein Mobiltelefon. Dumm gelaufen für den Täter: Die Tat wurde von einer private Videoüberwachungsanlage des Geschädigten aufgezeichnet. Samstagmittag erkannte der Geschädigte den Täter im Stadtgebiet wieder und verständigte die Polizei - Handschellen klickten. Bei dem Täter handelt es sich um einen bereits polizeibekannten algerischen Asylbewerber, der schon einschlägig vorbestraft ist. Die Durchsuchung seines Zimmer in einer Asylunterkunft führte zum Auffinden von vermeintlichem Diebesgut. Der Täter wird am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.