Autodiebe schlugen in der Nacht zu

thl. Asendorf/Seevetal. Autodiebe haben in der Nacht zu Dienstag in Asendorf und Meckelfeld zugeschlagen.

In Asendorf sind die Diebe zunächst in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Mühlenberg eingebrochen. Die Täter hatten dazu ein Küchenfenster gewaltsam geöffnet. Aus dem Haus stahlen sie die Zündschlüssel zweier vor dem Haus geparkter Fahrzeuge. Mit diesen machten sie sich unbemerkt aus dem Staub. Es handelt sich um einen blauen BMW 535d mit dem Kennzeichen WL - JA 8080 sowie einen silberfarbenen Daimler V 250 mit dem Kennzeichen WL - WK 4102. Der Wert der beiden Fahrzeuge wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

An der Straße Zum Großen Ahren in Meckelfeld traf es einen blauen BMW 320 xDrive (Kennzeichen HH - LN 787). In diesem Fall konnte die Täter das Fahrzeug ohne die Originalschlüssel öffnen und davonfahren. Der Wert des Wagens liegt bei rund 26.000 Euro.