Autofahrer (47) wird leicht verletzt bei Unfall zwischen Eyendorf und Salzhausen

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer (47) am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der K4 zwischen Eyendorf und Salzhausen. Der Mann war in Richtung Salzhausen unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Opel überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.Feuerwehrleute befreiten den im Wagen eingeklemmten Mann. Nach einer Erstversorgung durch einen per Rettungshubschrauber herangeeilten Notarzt wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.