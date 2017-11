Autoknacker stahlen Scheinwerfer, Lenkrad und Kennzeichen

ce. Salzhausen/Tostedt. Die Hauptscheinwerfer eines BMW wurden von unbekannten Tätern in der Nacht zu Samstag im Amselweg in Salzhausen ausgebaut und geklaut. Von einem BMW in der Schulstraße entwendeten Autoknacker in derselben Nacht das Lenkrad. Hinweise an die Polizei Winsen unter Tel. 04171 - 7960.

- In Tostedt ließen Gauner in der Nacht zu Sonntag von einem in der Bahnhofstraße geparkten Chevrolet die Kennzeichen (WL - ZH 760) mitgehen. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04182 - 28000.