Autoknacker waren in Winsen am Werk

ce. Winsen. Gleich drei Pkw wurden jetzt in der Lüneburger Straße in Winsen aufgebrochen. Am Freitag gegen 13.45 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Skoda Fabia ein. Sie klauten vom Beifahrersitz eine Handtasche, in der sich unter anderem das Smartphone der Autobesitzerin befand. Am Samstag gegen 9.30 Uhr schlugen unbekannte Täter bei einem Volvo und einem dahinter parkenden Fiat ebenfalls die Seitenscheiben ein. Aus ersterem Auto nahmen sie eine Umhängetasche mit biblischer Literatur mit, aus dem zweiten Wagen eine Umhängetasche samt Tablet des Pkw-Eigentümers. Zeugen melden sich unter Tel. 04171 - 7960 bei der Polizei Winsen.