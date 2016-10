Autoknackerwurden gefasst - Diebespaar ist 68 und 73 Jahre alt / 150 Taten

thl. Undeloh. Immer wieder sind Pkw auf Wanderparkplätzen außerhalb belebter Ortschaften begehrte Objekte für Diebe. Die Polizei rät deswegen regelmäßig dazu, keine Handtaschen oder Wertgegenstände offen in Fahrzeugen liegen zu lassen. Dennoch kommt es in der Sommersaison immer wieder zu Häufungen von entsprechenden Straftaten, weil manche Autofahrer einfach zu sorglos mit ihren Wertsachen umgehen.

Neben der Präventionsarbeit hat die Polizei in den vergangenen Wochen auch verdeckte Maßnahmen intensiviert. Am Sonntag nun konnten Zivilbeamte der Polizei Winsen auf dem Parkplatz an der K27, zwischen Undeloh und Wesel ein Diebespärchen auf frischer Tat antreffen und vorläufig festnehmen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um ein

Ehepaar aus Hamburg. Offenbar hatte die 73-jährige Ehefrau zunächst die geparkten Fahrzeuge gesichtet und nach unverschlossenen Wagen oder lohnenden Objekten Ausschau gehalten. Als ihr 68-jähriger Ehemann sich dann an einem geparkten Mazda zu schaffen machen wollte, klickten die Handschellen.

Das Ehepaar schweigt sich zu den Tatvorwürfen aus. Ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wurde nicht gestellt, so dass die beiden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen konnten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass rund 150 Pkw-Aufbrüche, die in der Heideregion in den vergangenen drei Jahren im Bereich der Wanderparkplätze registriert wurden, auf das Konto des Ehepaares gehen. Die Ermittlungen dazu dauern an.