Automaten aufgebrochen

thl. Neu Wulmstorf. In der Nacht zu Sonntag machten sich Diebe auf dem Gelände einer Tankstelle an der Hauptstraße an den Automaten der Saugstation zu schaffen. Sie brachen die Verkleidung auf, um an das Münzfach gelangen. Ob und in welcher Höhe die Täter hierbei Beute machten, steht noch nicht fest.