Axtangriff auf Autofahrer - Amok-Alarm in Radbruch

Großeinsatz der Polizei in Radbruch, direkt an der Grenze zum Landkreis Harburg: Ein 57-jähriger Frührentner ist offensichtlich durchgedreht, hat vor seinem Haus an der Bardowicker Straße einen Autofahrer angehalten und dann mit einer Axt auf das Fahrzeug eingeschlagen. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Täter verschanzte sich anschließend in seinem Haus.Gegen 9.30 Uhr lief der Notruf bei der Polizei auf. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an, sperrten die Ortsdurchfahrt und umstellten das Einzelhaus. Weil sich in dem Haus eine Gasheizung befindet, wurden die umliegenden Häuser evakuiert. Beamte einer Verhandlungseinheit versuchten Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, was jedoch zunächst nicht gelang. Deswegen rückte auch noch das Sondereinsatzkommando (SEK) an. Gegen 12.35 Uhr gelang es den Spezialkräften schließlich ins Haus zu kommen und den 57-Jährigen zu überwältigen.