Baggerfahrer verursacht Gasleck

thl. Salzhausen. Kleine Ursache, großes Ausmaß: Im Rahmen von Bauarbeiten beschädigte ein Baggerfahrer am Mittwoch gegen 13 Uhr eine Gasleitung in der Eyendorfer Straße. Feuerwehr und Polizei evakuierten daraufhin die Häuser in der Umgebung und sperrten den Vorfallsort weiträumig ab. Eine Spezialfirma rückte an und behob den Schaden. Die betroffenen Bewohner konnten nach drei Stunden in ihre Häuser zurückkehren. Personen wurden durch den Gasaustritt nicht verletzt.