Bargeld und Münzen entwendet

thl. Seevetal/Buchholz. Bei einem Tageswohnungseinbruch am Mittwoch erbeuteten Diebe Bargeld, Münzen und eine Kamera. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Die Tat ereignete sich in der Straße Am Felde in Meckelfeld, in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr. Die Täter hatten ein Kellerfenster aufgehebelt und waren so in das Wohnhaus gelangt. Dort brachen sie einen Tresor auf.

Auch in Buchholz waren Einbrecher am Mittwoch unterwegs. Hier traf es ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 9 und 16.30 Uhr eine rückwärtige Terrassentür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Sie ergriffen einen Rucksack mit Portmonee, einen Laptop sowie Schmuck und machten sich damit aus dem Staub.