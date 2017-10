Bargeld und Münzsammlung gestohlen

thl. Winsen. Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 20 Uhr, kam es in der Ziegeleistraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Diebe hebelten das Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Diese wurden komplett durchsucht. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld und eine Münzsammlung. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.