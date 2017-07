Bei Einbruch Zigaretten geklaut

thl. Rosengarten. In ein Lebensmittelgeschäft in der Harburger Straße brach ein Unbekannter am Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr ein. Der Mann zerschlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Objekt. Aus diesem wurde dann eine größere Menge an Tabakwaren entwendet. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich.