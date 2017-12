"Nicht schon wieder." Das war der erste Gedanke von Michael Boddien, Betriebsleiter der EMF Industriemontagen, als er hörte, dass die Grill-Hütte auf dem kleinen von der Firma veranstalteten Weihnachtsmarkt bei Famila im Luhe Park aufgebrochen worden war. "Das war leider nicht die erste Tat", so Boddien genervt.Reiche Beute machen die Täter nicht. "Außer ein paar Würstchen oder einer Flasche Cola ist dort nichts zu holen. Geld sowieso schon nicht", so Boddien. Dafür ist der materielle Schaden, den die Täter hinterlassen, um so größer. Deswegen hat die EMF jetzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Und zwar für Hinweise, die zur Aufklärung der Taten führen.• Hinweise an die Polizei, Tel. 04171 - 7960.