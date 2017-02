Betrüger nehmen Senior aus

thl. Egestorf. Am Montag, gegen 10 Uhr, klingelte ein Mann an der Haustür eines 90-jährigen Egestorfers. Der Unbekannte verwickelte den Senior in ein Gespräch, in dem er ihm einredete, dass seine Dachrinnen ausgewechselt werden müssten. Obwohl der Mann zunächst nicht zustimmte, fing der Unbekannte gemeinsam mit mehreren Helfern an, ein Stück der Rinne zu wechseln. Als Gesamtpreis hatte der Mann von 500 Euro geredet. Letztlich ließ sich der 90-Jährige vom forschen Auftreten der Kolonne überzeugen und ließ die Arbeiten durchführen.

Nach etwa drei Stunden erschien der "Chef" und diktierte dem Mann die Rechnung. Hierbei kam er auf eine Summe von 12.000 Euro. Als der 90-Jährige protestierte, reduzierte der Mann seine Forderungen auf 10.000 Euro. Durch die Gesamtumstände überrumpelt und das fordernde Auftreten der insgesamt sechs Männer beeindruckt, stimmte der Senior schließlich zu und fuhr in Begleitung der Unbekannten zu seiner Bank. Dort hob er das Geld ab und übergab es dem "Chef".

Erst später realisierte der 90-Jährige, dass er von Betrügern ausgenommen worden war und erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei. Die Männer waren mit einem hellen VW-Bus mit Kennzeichen aus Hamburg (HH) und einem braunen Kastenwagen mit Kennzeichen aus Herne (HER) unterwegs. Der Wortführer sowie der "Chef" werden als ca. 165 cm groß, schlank, ca. 25-30 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren, südosteuropäischen Erscheinungsbild und gebrochen Deutsch sprechend beschrieben. Beide trugen einen schwarzen Arbeitsanzug ohne Firmenlogo.

Zeugen oder weitere Geschädigte, bei denen die Betrüger ihr Glück versucht haben, werden gebeten, die Polizei in Winsen unter der Telefonnummer 04171 - 7960 zu kontaktieren.