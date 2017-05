Betrüger waren mit Dachdeckermasche erfolgreich

thl. Buchholz. Am Dienstagnachmittag waren in Buchholz Betrüger unterwegs. Die Männer versuchten in mindestens drei Fällen, älteren Mitbürgern angebliche Dienstleistungen als Dachdecker aufzuschwatzen. Während ein Betroffener den Braten roch, die Männer wegschickte und die Polizei informierte, gelangten sie im Heidekamp zumindest für ein Vorgespräch in das Haus einer 87-jährigen Frau. Während einer der Täter die Frau ablenkte, durchsuchte der zweite mehrere Schränke. Offenbar wurde hierbei aber nicht entwendet.

In der Rütgersstraße waren die Diebe erfolgreich. Sie überrumpelten eine ebenfalls 87-jährige Frau mit dem Vorwand, dass an ihrem Dach dringend Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssten. Die Frau willigte ein und übergab den Männern 250 Euro Vorschuss, mit denen sie angeblich Material kaufen wollten. Als die beiden Unbekannten nicht wieder kamen, wurde die Frau misstrauisch. Bei der Nachschau im Schlafzimmer stellte sie fest, dass ihr mehrere Ringe, Armbänder und Ketten im Gesamtwert von rund 10.000 Euro gestohlen worden waren. Auch hier hatte einer der Männer es geschafft, unbemerkt die Schubladen zu durchwühlen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 160 cm groß, trug keinen Bart, keine Brille, war bekleidet mit grauem Arbeitskittel und Handschuhen.

Täter 2: ca. 180 cm groß, völlige Statur, bekleidet mit graublauer Arbeitskleidung.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 04181 - 2850 bei der Polizei zu melden.