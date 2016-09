Betrunkener besprühte Tankstellen-Kunden mit Benzin

ce. Landkreis. Ein stark angetrunkener Mann (28) besprühte am Samstag gegen 23.15 Uhr auf dem Aral-Tankstellengelände in Hittfeld einen Kunden und dessen Pkw mit Benzin. Beim Eintreffen der Polizei ergriff er die Flucht, konnte aber kurz darauf gestellt werden. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte Ordnungshüter. Auf der Wache wurde dem Betrunkenen eine Blutprobe entnommen. Da sich der Mann weiter hoch aggressiv und renitent zeigte, verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam.

- Ein Autofahrer (32) mit 1,83 Promille ging der Polizei am Samstag gegen 23.10 Uhr in Winsen ins Netz. Zudem hatte der Ertappte keinen Führerschein. Nach einer Blutprobe wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

- Zwei 26 und 32 Jahre alte polnische Autofahrer mit 1,53 bzw. 2,13 Promille intus erwischte die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Hollenstedt. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen, und es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.