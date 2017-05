Betrunkener Radfahrer stößt in Winsen gegen Pkw

bim. Winsen. Weil er 2,73 Promille intus hatte, stieß am Freitag gegen 19.50 Uhr ein 47-jähriger Radfahrer auf dem Gelände einer Tankstelle in der Lüneburger Straße in Winsen gegen einen Pkw, der vor einer Zapfsäule stand. Durch den Anstoß stürzte der Radfahrer, blieb aber unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 1.200 Euro.