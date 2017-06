BMW aus Carport gestohlen

thl. Winsen. In der Nacht zu Dienstag stahlen Diebe einen schwarzen BMW X1 aus einer Carportanlage vor einem Reihenhaus in Trockenkamp. Wie die Täter das Fahrzeug öffnen und starten konnten, ist unklar. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet WL - DT 212. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Bei einem baugleichen Fahrzeug, das ebenfalls in der Carportanlage stand, öffneten die Täter gewaltsam das Fahrertürschloss und entwendeten aus dem Innenraum einen iPod. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei in Winsen, Telefon 04171 - 7960.