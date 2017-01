BMW Coupé ausgeschlachtet

thl. Seevetal. Eine böse Überraschung erlebte jetzt ein 27-jähriger Autobesitzer, der sein BMW Coupé in der Gutenbergstraße in Maschen abgestellt hatte. Als er am Dienstag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass es aufgebrochen war. Aus dem Pkw wurden Teile der Innenaussattung entwendet. So u.a. das Lenkrad, ein Airbag und eine Multimediaeinheit. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 8.000 Euro.