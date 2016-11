BMW-Fahrerin übersieht Radfahrer

mum. Winsen. Am Samstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine 23-jährige Fahrerin eines BMW befuhr die Luhdorfer Straße und wollte nach links in den Ilmer Weg abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen 16-jährigen Radfahrer, der den Radweg in Richtung Luhdorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde der Teenager leicht. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.