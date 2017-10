BMW-Fahrerin verunglückt in "Toter-Mann-Kurve" bei Garlstorf

Leicht verletzt wurden eine Autofahrerin (20) und ihr Beifahrer (19) bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der L212 zwischen Garlstorf und Toppenstedt in der so genannten "Toter Mann-Kurve", der der es bereits häufig zum Crash kam. Die junge Frau war in ihrem 3er-BMW mit überhöhtem Tempo in Richtung Garlstorf unterwegs, als sie erst nach rechts und dann nach links von der Straße abkam und im Grünstreifen landete. Der Wagen hob vom Boden ab, überschlug sich und blieb schließlich auf der linken Seite auf einem angrenzenden Feld liegen.Die Frau und ihr Begleiter wurden ins Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug entstand Totalschaden.