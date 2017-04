BMW X6 nachts gestohlen

thl. Seevetal. Ein dunkler BMW X6 im Wert von rund 50.000 Euro ist in der Nacht zu Dienstag in der Mattenmoorstraße in Meckelfeld gestohlen worden. Der Wagen war gegen 21 Uhr am Straßenrand abgestellt worden. Am nächsten Tag, gegen 10.40 Uhr, bemerkte der Fahrer dessen Fehlen. Das Kennzeichen des Fahrzeuges lautet BAR - AN 72.