Brand in einer Werkstatt

Der Brand eines Transporters in einer Werkstatt in der Schulstraße in Nenndorf hat am Dienstagnachmittag sieben Feuerwehren der Gemeinde Rosengarten und der Stadt Buchholz in Atem gehalten.Gegen 14.50 Uhr lief der Alarm auf. Schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine große schwarze Rauchwolke ausmachen, die über dem Brandobjekt hing. Unverzüglich wurde Großalarm ausgelöst.Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte fanden eine stark verrauchte Werkstatt vor. Nach einer ersten Erkundung wurde festgestellt, dass innerhalb der Werkstatt ein auf einer Hubbühne abgestellter Transporter brannte, das Feuer hatte bereits auf Teile des Dachbereichs übergegriffen. Sofort leiteten die Kräfte einen Löschangriff ein. In der ersten Phase wurde mit einem C-Strahlrohr die Brandbekämpfung an dem Transporter vorgenommen, im weiteren Einsatzverlauf wurde das Feuer mit einem Schaumrohr abgelöscht. Aus der Luft arbeiteten die Kräfte über die Drehleiter der Feuerwehr Buchholz, Teile des Daches mussten geöffnet werden, um auch die letzten Brandnester ablöschen zu können.Für die gut 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren war der Einsatz nach gut zwei Stunden beendet. An dem Werkstattgebäude entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.