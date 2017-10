Brandstiftung an Pkw

thl. Holm-Seppensen. Am Dienstagmorgen gegen 2.30 Uhr wird der Polizei ein brennender Pkw in Holm-Seppensen im Bahnhofsweg gemeldet. Vor Ort wird festgestellt, dass ein Opel Astra im Vollbrand steht und ein VW Golf durch auslaufende in Brand geratene Betriebsstoffe ebenfalls brennt. Die eintreffende Feuerwehr löscht beide Fahrzeuge ab. Eine Brandstiftung am Opel Astra ist aufgrund der ersten Ermittlungen nicht ausgeschlossen; jedoch dauern die Ermittlungen der Polizei hierzu noch an.