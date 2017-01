Brennende Pfanne sorgte für Einsatz der Winsener Feuerwehr

ce. Winsen. Brennendes Essen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kornweg in Winsen rief am Samstagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Fenster. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in die Wohnung, wo eine Pfanne auf einem Herd in Flammen stand. Die Pfanne wurde daraufhin ins Freie gebracht und eine Ausbreitung des Brandes so verhindert. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.