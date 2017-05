Container brannte auf Werksgelände in Winsen

Ein Abfallcontainer auf einem Betriebsgelände in der Gutenbergstraße ist am Samstagvormittag aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Die alarmierten Feuerwehren aus Winsen und Laßrönne setzten ein Strahlrohr und ein Schaumrohr zur Brandbekämpfung ein. Schon nach wenigen Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Nach gut einer halben Stunde war der Brand gelöscht. Gefahr bestand durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr für die umliegenden Gebäude nicht. Die Brandursache und Schadenhöhe wird nun von der Polizei ermittelt.