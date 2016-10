Crah: Trecker gegen Pkw

thl. Egestorf. Am Dienstag, gegen 19 Uhr, kam es in der Alten Dorfstraße gerufen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Pkw Honda Jazz eines 45-jährigen Mannes aus dem Heidekreis und einer landwirtschaftlichen Zugmaschine eines 50-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes riss das linke Vorderrad des Ackerschleppers ab. Der Pkw wurde an der Front bis hin zum linken Vorderrad massiv eingedrückt.

Die beiden Fahrzeugführer kamen mit leichten Verletzungen davon. Aus beiden Fahrzeugen lief beim Eintreffen der Rettungskräfte Betriebsflüssigkeit aus, die von der Feuerwehr gebunden werden musste.

Wie sich der Unfall ereignete, ist im Moment noch unklar. Für die Bergung des Ackerschleppers musste ein Kran an die Unfallstelle bestellt werden. Die Fahrbahn wurde im Anschluss durch eine Spezialfirma gereinigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 30.000 Euro. Die Ortsdurchfahrt war für die Aufräumarbeiten bis

ca. 21.20 Uhr gesperrt.