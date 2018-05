Dachstuhl von Wohnhaus in Horst ausgebrannt

Einen Großeinsatz von vier Feuerwehren der Gemeinde Seevetal hat ein Dachstuhlbrand in der Straße „Jägerpfad“ in Horst in der Nacht zu Mittwoch ausgelöst. Dabei brannte der zehn mal zehn Meter große Dachstuhl eines Wohnhauses vollständig aus, die restlichen Räume wurden durch Feuer, Rauch und Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Rund 70 Einsatzkräften waren mehrere Stunden im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Bewohner des Gebäudes kamen mit dem Schrecken davon, das Haus ist unbewohnbar.Gegen 1.20 Uhr waren die Wehren aus Maschen, Meckelfeld und Ramelsloh sowie der Einsatzleitwagen der Gemeindefeuerwehr Seevetal zu dem Feuer alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl des Wohnhauses bereits in voller Ausdehnung. Unverzüglich leiteten die Retter eine Brandbekämpfung von mehreren Seiten ein und verhinderten so erfolgreich ein weiteres Ausbreiten der Flammen. Mit Hilfe von vier C-Strahlrohren sowie einem Wenderohr über die Drehleiter gelang es schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.Zwölf der eingesetzten 70 Feuerwehrleute gingen zur Brandbekämpfung unter umluftunabhängigen Atemschutz vor. Die Besatzung eines mitalarmierten Rettungswagens des DRK betreute die Hausbewohner während der Löscharbeiten. Mit Wärmebildkameras wurde die Brandstelle nach unentdeckten Brandnestern abgesucht. Mit Hilfe eines Überdruckbeläfters wurde das Gebäude nach Beendigung der Löscharbeiten rauchfrei gemacht. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.