Großalarm für die Feuerwehren Winsen, Borstel und Roydorf: Auf einer Baustelle in der Robert-Koch-Straße war in der Zwischendecke eines Neubaus ein Brand ausgebrochen. Schon nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte den Brandherd in der Dämmwolle lokalisieren. Die Retter öffneten die Decke und löschten den Brand ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.