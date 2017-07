Diebe entwenden Alkoholika

thl. Rosengarten. In ein Vereinsheim im Lerchenweg brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag ein. Die Diebe hebelten die massive Eingangstür des Objektes auf und gelangten so ins Innere. Aus dem Gebäude wurden dann zahlreiche Alkoholika und ein PC entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Da die Täter das Diebesgut vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert haben, bitte die Polizei Zeugen darum, sich unter Tel. 04105 - 6200 zu melden.