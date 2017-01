Diebe kamen über den Balkon

thl. Winsen. Unbekannte sind am Montag zwischen 16.30 und 21 Uhr in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in den Straße "In den Wettern" eingestiegen. In beiden Fällen wurden die Balkontüren der Erdgeschoss-Wohnungen aufgehebelt. Die Diebe erbeuteten Bargeld, Schmuck, eine Handtasche und ein Handy. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro.